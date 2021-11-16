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    Diyarbakır’da lüks araç yola fırlayan çocuğa çarptı

    Diyarbakır’da düğün salonundan çıkan 13 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Çocuğun yakınları, saldırdıkları aracın camlarını kırdı.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 01:00
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    Diyarbakır’da lüks araç yola fırlayan çocuğa çarptı

    Diyarbakır Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BS 077 plakalı Mercedes marka otomobil caddede seyir halindeyken düğün salonunda çıkan  13 yaşındaki H.E.'ye çarptı.

    ARACIN CAMLARINI KIRDILAR

    Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan H.E. caddeye fırlarken, kazayı gören çocuğun yakınlarından bazıları çocuğu alarak düğün salonunun karşısındaki özel hastaneye götürdü, bazıları ise otomobile saldırarak camlarını kırdı.

    Diyarbakır’da lüks araç yola fırlayan çocuğa çarptı #1

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Öfkeli kalabalığa olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Öfkeli kalabalık ekiplerin müdahalesi sonrası dağıldı. Yaşanan kısa süreli gerginlik sonrası araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Diyarbakır’da lüks araç yola fırlayan çocuğa çarptı #2

    ÇOCUK AĞIR YARALANDI

    Otomobilin çarptığı H.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Diyarbakır’da lüks araç yola fırlayan çocuğa çarptı #3

    Diyarbakır’da lüks araç yola fırlayan çocuğa çarptı #4

    Diyarbakır’da lüks araç yola fırlayan çocuğa çarptı #5

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