Diyarbakır’da lüks araç yola fırlayan çocuğa çarptı

Diyarbakır’da düğün salonundan çıkan 13 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Çocuğun yakınları, saldırdıkları aracın camlarını kırdı.

Diyarbakır Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BS 077 plakalı Mercedes marka otomobil caddede seyir halindeyken düğün salonunda çıkan 13 yaşındaki H.E.'ye çarptı.

ARACIN CAMLARINI KIRDILAR

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan H.E. caddeye fırlarken, kazayı gören çocuğun yakınlarından bazıları çocuğu alarak düğün salonunun karşısındaki özel hastaneye götürdü, bazıları ise otomobile saldırarak camlarını kırdı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Öfkeli kalabalığa olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Öfkeli kalabalık ekiplerin müdahalesi sonrası dağıldı. Yaşanan kısa süreli gerginlik sonrası araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Otomobilin çarptığı H.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.