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    Diyarbakır'da mantar toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, dün mantar toplamaya gittikten sonra kaybolan 13 yaşındaki Selman Yaşar'dan haber alınamazken, ekipler arama çalışması başlattı.
    • 25.11.2022 - 09:40
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    Diyarbakır'da mantar toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinin kırsal Bağıvar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Selman Yaşar, dün mantar toplamak için Çınar ilçesinin kırsal Çömçeli Mahallesi'ne gitti.

    Yaşar akşam eve dönmeyince yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kayıp çocuk aranıyor

    DHA'nın haberine göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Yaşar'ı arama çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi.

    Diyarbakır da mantar toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp #1

    Diyarbakır da mantar toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp #2

    Diyarbakır da mantar toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp #3

    Diyarbakır da mantar toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp #4

    Diyarbakır da mantar toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp #5


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