Diyarbakır'da minibüs alt geçide uçtu
Şehir içi yolcu taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide uçtu. 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- İHA
- 16.12.2020 - 15:12
Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu Yenihal kavşağında, şehir için taşımacılık yapan minibüs sürücüsünün, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Minibüs yaklaşık 3 metre yükseklikteki alt geçide yuvarlandı.
Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da minibüs alt geçide uçtu VİDEO
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.