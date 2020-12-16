Euro
9.5197
-0.14%
Dolar
7.8075
-0.37%
Altın
466.94
-0.08%
Borsa
1.404
0.61%
Bitcoin
154.800
1.92%
EXEN Coin
10.80
-0.09%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Diyarbakır'da minibüs alt geçide uçtu

    Şehir içi yolcu taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide uçtu. 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 16.12.2020 - 15:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da minibüs alt geçide uçtu

    Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu Yenihal kavşağında, şehir için taşımacılık yapan minibüs sürücüsünün, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Minibüs yaklaşık 3 metre yükseklikteki alt geçide yuvarlandı.

    Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

    Diyarbakır'da minibüs alt geçide uçtu VİDEO

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

    Diyarbakır da minibüs alt geçide uçtu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir