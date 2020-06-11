Diyarbakır'da nişana giden aile, koronavirüs kaptı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Başhan köyünde Avcı ailesi, kızlarının nişanı için gittiği Batman'dan dönerken, aileden 4 kişi ile 2 akrabada koronavirüs çıkması sonucu köy karantinaya alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı 120 haneli bin nüfuslu Başhan köyünün muhtarı Şirin Avcı, kızının nişanına katılmak için ailesi ile birlikte Batman’a gitti.

6 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Dönüşte ailesinden 4 kişi ile 2 akrabası yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. 6 kişide koronavirüs çıkması üzerine köy karantinaya alındı.

KÖY, 14 GÜN KARANTİNADA

Bismil İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Başhan köyünün salgının kontrol altına alınması için 14 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

3 KÖY KARANTİNA ALTINDA

Jandarma ekipleri, köyün etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, filyasyon ekiplerinin köydeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Köy sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenilirken, ilçede karantinaya alınan köy sayısı da 3’e yükseldi.