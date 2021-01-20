Diyarbakır'da oğlu Eren için nöbet tutan anne: HDP'den çocuğumu istiyorum

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evladı için HDP binası önünde nöbet tutan anne, oğlu Eren'i almadan HDP binası önünden gitmeyeceğini söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar'ın 21 Ağustos 2019'da kaybolmasının ardından annesi Hacire Akar'ın başlattığı eylemler sürüyor.

Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söylemesinin ardından 1 gün sonra oğluna kavuşan anne Akar, eylemine son verdi.

Ancak Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

HDP'Yİ SORUMLU TUTTU

2014 yılında 17 yaşındayken Kocaeli'nin Gebze ilçesinden kaçırılan oğlu Eren için evlat nöbetini sürdüren Fadime Aksu, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, şunları söyledi:

"7 YILDIR SESİNİ UNUTTUM"

"Çocuğum sıcakta mı soğukta mı? Bilemiyorum. Ben, HDP'den çocuğumu istiyorum. Ben Diyarbakır'dayım oğlum, seni almadan buradan gitmeyeceğim. Onlara seni yem etmeyeceğim. Onlar sana kötü örnek oluyor. Dön gel artık. Anneyi ve babayı kötü ediyorlar. Anneyi hiç bırakmayacaktın. Neden böyle bıraktın? Ben 7 yıldır senin sesini, her şeyini unuttum."





EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.











