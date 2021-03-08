Diyarbakır'da okey oynayan kişiye 1 ay 20 gün hapis cezası

Diyarbakır'da, tedbirlere uymayarak kahvehanesinde arkadaşlarıyla "okey" oynayan iş yeri sahibine, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık B.D. hakkında hazırlanan iddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, salgın nedeniyle kapalı mekanların vatandaşların kullanımına açılmaması gerektiği yönünde birtakım tedbirlerin alındığı belirtildi.

OKEY OYNADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, merkez Kayapınar ilçesinde B.D'nin işlettiği kıraathanenin açık olduğu aktarılan iddianamede, B.D. ve arkadaşlarının "okey" oynadıklarının tespit edildiği kaydedildi.

B.D. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılandı.

HATA YAPTIĞINI BELİRTTİ

Sanık B.D. savunmasında, normalde salgın sürecinde kurallara uyan birisi olduğunu savunarak, arkadaşlarının "okey" oynamasına müsaade ettiği için hata yaptığını belirtti ve beraatine karar verilmesini talep etti.

CEZADA İNDİRİM YAPILDI

Sanığın geleceği üzerindeki olumsuz yan etkilerini dikkate alarak cezada indirime giden mahkeme, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti.

HÜKMÜ GERİ BIRAKILDI

Mahkeme, B.D'ye verilen cezanın 2 yıl veya daha az hapis cezası olması, daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmamış bulunması, suçun işlenmesiyle tazmini gereken maddi bir zarar bulunmaması ve sanığın adli sicil kaydından anlaşılan sabıkasız geçmişi, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanığın CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına da hükmedildi.