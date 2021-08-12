Kayapınar ilçesinde bir şahıs evini yaktıktan sonra kapıyı kilitleyerek kaçtı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin, ekipleri araması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde ilginç anlara şahit olundu.

Mastfıroş Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki apartmanın 4’üncü katında edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, oturduğu evin salonundaki sandalyeleri üst üste bırakarak yanıcı bir madde ile ateşe verdi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlerin yükseldiğini gören şahıs, evin kapısını çekip kilitledikten sonra dışarı çıktı. Bu sırada dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil yardım hattını arayarak polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını kırarak alevlerin yükseldiği yöne doğru yöneldi. Ekipler, ellerinde götürdükleri yangın tüpleri ile alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, çevrede bulunan vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

Diyarbakır'da önce evini yaktı sonra kapıyı kilitleyip çıktı VİDEO

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OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşanan olayla ilgili çevrede çalışma yapan polis ekipleri, evi ateşe veren şahsı vatandaşların göstermesi üzerine gözaltına aldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.