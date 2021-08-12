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    Diyarbakır'da önce evini yaktı sonra kapıyı kilitleyip çıktı

    Kayapınar ilçesinde bir şahıs evini yaktıktan sonra kapıyı kilitleyerek kaçtı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin, ekipleri araması sonucu yangın kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 23:02
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 06:26
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    Diyarbakır'da önce evini yaktı sonra kapıyı kilitleyip çıktı

    Diyarbakır Kayapınar ilçesinde ilginç anlara şahit olundu.

    Mastfıroş Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki apartmanın 4’üncü katında edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, oturduğu evin salonundaki sandalyeleri üst üste bırakarak yanıcı bir madde ile ateşe verdi.

    Diyarbakır da önce evini yaktı sonra kapıyı kilitleyip çıktı #1

    YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevlerin yükseldiğini gören şahıs, evin kapısını çekip kilitledikten sonra dışarı çıktı. Bu sırada dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil yardım hattını arayarak polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını kırarak alevlerin yükseldiği yöne doğru yöneldi. Ekipler, ellerinde götürdükleri yangın tüpleri ile alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, çevrede bulunan vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

    Diyarbakır'da önce evini yaktı sonra kapıyı kilitleyip çıktı VİDEO

    Diyarbakır da önce evini yaktı sonra kapıyı kilitleyip çıktı #2

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

    Yaşanan olayla ilgili çevrede çalışma yapan polis ekipleri, evi ateşe veren şahsı vatandaşların göstermesi üzerine gözaltına aldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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