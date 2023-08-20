Diyarbakır’da otobüs kavşağa daldı: 20 yaralı Diyarbakır’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü kavşağa daldı. Kaza sonrası 20 kişi hafif yaralandı.

İHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Batman Bulvarı ilçe otogarı karşısındaki kavşağa daldı.

Yaralı 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada, aralarında hamile kadın ve çocuklarında olduğu yaklaşık 20 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekini sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

"Sürücü uyuyakalmış"

Kazada yaralanan yolculardan Fadile Paçin, sürücünün Buzlupınar mevkisine varmadan bir keçiye çarptığını, otobüsün camı kırıldığını söyledi.

İleride de virajı almaya çalışırken kontrolünü kaybettiğini iler süren Paçin, “Belli ki uyuya kalmış, yoldan çıktı. Otobüs doluydu, sadece iki koltuk boştu. 18 yaralı vardı” dedi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.