Diyarbakır'da otomobile silahlı saldırı yapıldı Diyarbakır’da bir otomobile silahlı saldırı düzenleyen şahıslar olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Kooperatifler Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak’ta bir grup, içerisinde insanların bulunduğu ve hareket etmeye hazırlanan otomobile silahlı saldırıda bulundu.

Silahlı saldırıda onlarca mermi atıldı

Onlarca merminin sıkıldığı olayda yaralanan olmazken, kurşunlar çevredeki araçlara da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis şüphelilerin peşinde

Polis, olay yerinde çok sayıda boş kovan ve düşürülmüş yedek şarjör buldu. Polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.