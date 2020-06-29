Diyarbakır'da parti binasına saldıranlar yakalandı

Bismil'de AK Parti İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen molotofkokteylli saldırının şüphelileri gözaltına alındı.

Dün saat 22.25 sularında Bismil AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Dış yüzeyi zarar gören binaya saldırı düzenleyen olayın faili veya faillerinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

FAİLLER YAKALANDI

Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, olayı bizzat gerçekleştirenler ile onlara yardım eden ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

HAZIRLIK HALİNDEYDİLER

Şüpheliler tarafından kullanılan metruk bir binada yapılan aramada ise hazır durumda 8 molotofkokteyli ele geçirildi.

Şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.