Dolar
6.855
-0.0247%
Euro
7.7096
0.2079%
Altın
1773.21
0.0965%
Borsa
115815.83
1.0006%
G. Altın
390.868
0.0478%
Bitcoin
62154.9
-2.5993%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Diyarbakır'da parti binasına saldıranlar yakalandı

    Bismil'de AK Parti İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen molotofkokteylli saldırının şüphelileri gözaltına alındı.
    • AA
    • 29.06.2020 - 17:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Diyarbakır'da parti binasına saldıranlar yakalandı #1

    Dün saat 22.25 sularında Bismil AK Parti İlçe Başkanlığı binasına,  molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

    Dış yüzeyi zarar gören binaya saldırı düzenleyen olayın faili veya faillerinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

    FAİLLER YAKALANDI

    Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, olayı bizzat gerçekleştirenler ile onlara yardım eden ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

    HAZIRLIK HALİNDEYDİLER

    Şüpheliler tarafından kullanılan metruk bir binada yapılan aramada ise hazır durumda 8 molotofkokteyli ele geçirildi.

    Şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

    Diyarbakır'da parti binasına saldıranlar yakalandı #2

    Görüş Bildir