Diyarbakır'da plajsız köye voleybol sahası yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Köyde Kal Spor Yap Projesi" kapsamında yapılan saha için köylüler de kollarını sıvadı.

Diyarbakır’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Köyde Kal Spor Yap Projesi" kapsamında, kırsal köylerde yaşayan çocukların sporla tanışması için, köylerdeki çocuklarla bir araya gelip onlara malzeme desteğinde bulunuyor.

20 seçilen köyde düzenlenen projenin 4’üncü etabında Diyarbakır Bağlar İlçesi, Kırkkoyun Köyüne bağlı Naldöken mezrasında çocukların rahat bir şekilde voleybol oynaması için köylülerle imece usulü voleybol sahası yapıldı.

"KAYA, TAŞ TOPRAK DEYİP VAZGEÇMEDİK"

Diyarbakır Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aydın Çetin, güzel bir projeyi çocuklarla buluşturduklarını belirterek, “Diyarbakır’ın ilk köy plaj voleybol sahasını yaptik. Proje kapsamında 4’üncü köyümüzdü bu. Her taraf kaya ve taş olduğundan dolayı oraya plaj voleybolu yapmaya karar verdik. Bölgenin coğrafi koşullarından dolayı hızlı ve pratik karar vermemiz gerekiyordu. Biz de bu plaj voleybolu sahası şeklini seçtik. Kaya taş toprak diyip vazgeçmedik.” dedi.

YETENEKLİ OLAN ÇOCUKLAR BULUYORLAR

Proje kapsamında atletizm branşında yapılan çocuk atletizmi etkinlikleri ile köyün en hızlısı (30m koşu), en güçlüsü (gülle atma), en uzak atlayanı, survivor parkuru yarışmaları düzenleniyor. Dereceye girenlere hediye ve madalya verilmesinin yanı sıra, yetenekli olan çocuklar Türkiye Atletizm Federasyonu altyapı çalışmalarına dahil edilecek.