Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Diyarbakır da etkilendi.
Kentte 1’i boş, 7 bina yıkıldı.
Afette 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.
89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nde enkaz kaldırılıyor
Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, ilk depremde yıkıldı.
89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin de yaralandığı sitedeki 3 blok ise kontrollü yıkılırken çökme yaşandı.
Siteden geriye koca bir enkaz kaldı.
24 saat nöbet tutuluyor
Galeria Sitesi ve diğer enkaz alanlarında çalışması için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 8 ve 12 kişilik gruplar halinde özel ekipler oluşturuldu.
650 ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte 24 saat esaslı nöbet tutan ekipler, enkaz alanlarının da başında durarak, çıkan değerli eşyaları sahiplerine ulaştırıyor.
500 bin TL'lik ziynet
Ekipler, Galeria A bloğun enkazında bulunan 500 bin TL’lik altını, sahibi Abdurrahman L.’ye teslim etti.
Abdurrahman L., ekiplerin çalışmasıyla bulunan 2 çift küpe, 2 yüzük, 1 gerdanlık, 1 boyunluk ile 2 bilekliği, depremden 52 gün sonra tutanak karşılığında teslim aldı.
"Altınlar alnımızın teriydi"
Ziynet eşyalarını alın teri ile kazanarak gelini ile kızına hediye olarak aldığını ifade eden Abdurrahman L., şunları söyledi:
Galeria Sitesi A blokta oturuyordum. Deprem gecesi buradaydım. Biz deprem sırasında hiçbir şey almadan çıktık. Sitemiz ağır hasarlı olduğu için yıktırıldı. Ben buradaki eşyalarımı gerekli yerlere söyledim. Ben eşyalarımın olduğu listenin bir nüshasını buradaki polis arkadaşlara da vermiştim. Eşyalarımız bulundu. Altınlar alnımızın teriydi. Çıkarılacağına inanıyorduk.
"Biz onlara çok güveniyorduk zaten"
Burada çalışan emniyet personellerine çok teşekkür ederiz. Biz onlara çok güveniyorduk zaten. Çok mutluyuz. Benim düğünde kızıma ve gelinime aldığım altınlardı. Bir miktar altın da halen bulunmadı. Diğer altınlarla beraber değeri toplam 750 bin TL’dir. Bulunanların değeri 500 bin TL’dir. Yenişehir karakolunda çalışan polislerin buraya ne kadar titizlikle koruduğunu gördüm. Ben bu sistemi gördükten sonra umutlandım. Herkese özellikle emniyet güçlerine çok teşekkür ederim.