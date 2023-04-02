Diyarbakır’da polis, enkazda bulunan 500 bin TL'lik altını sahibine teslim etti Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nce oluşturulan özel ekiplerin, enkaz alanlarında bekleyişi sürüyor. Bir bloğu ilk depremde yıkılan, diğer 3 bloğu da kontrollü yıkılan Galeria Sitesi’nin enkazından yaklaşık 500 bin TL değerinde altın çıktı. Altınlar, polisler tarafından sahibine teslim edildi.

İHA

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Diyarbakır da etkilendi.

Kentte 1’i boş, 7 bina yıkıldı.

Afette 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nde enkaz kaldırılıyor

Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, ilk depremde yıkıldı.

89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin de yaralandığı sitedeki 3 blok ise kontrollü yıkılırken çökme yaşandı.

Siteden geriye koca bir enkaz kaldı.

24 saat nöbet tutuluyor

Galeria Sitesi ve diğer enkaz alanlarında çalışması için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 8 ve 12 kişilik gruplar halinde özel ekipler oluşturuldu.

650 ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte 24 saat esaslı nöbet tutan ekipler, enkaz alanlarının da başında durarak, çıkan değerli eşyaları sahiplerine ulaştırıyor.

500 bin TL'lik ziynet

Ekipler, Galeria A bloğun enkazında bulunan 500 bin TL’lik altını, sahibi Abdurrahman L.’ye teslim etti.

Abdurrahman L., ekiplerin çalışmasıyla bulunan 2 çift küpe, 2 yüzük, 1 gerdanlık, 1 boyunluk ile 2 bilekliği, depremden 52 gün sonra tutanak karşılığında teslim aldı.

"Altınlar alnımızın teriydi"

Ziynet eşyalarını alın teri ile kazanarak gelini ile kızına hediye olarak aldığını ifade eden Abdurrahman L., şunları söyledi:

Galeria Sitesi A blokta oturuyordum. Deprem gecesi buradaydım. Biz deprem sırasında hiçbir şey almadan çıktık. Sitemiz ağır hasarlı olduğu için yıktırıldı. Ben buradaki eşyalarımı gerekli yerlere söyledim. Ben eşyalarımın olduğu listenin bir nüshasını buradaki polis arkadaşlara da vermiştim. Eşyalarımız bulundu. Altınlar alnımızın teriydi. Çıkarılacağına inanıyorduk.

"Biz onlara çok güveniyorduk zaten"