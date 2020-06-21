Diyarbakır'da protez el için yardım bekleyen vatandaş

İş kazası sonucu ellerini ve bacaklarını kaybeden kişi, "Maaşım yetmiyor." diyerek, hayırseverlere seslendi.

Diyarbakır'da, 5 yıl önce çalıştığı inşaatta yüksek gerilime kapılan, ellerini ve bacaklarını kaybeden Mehmet Zeki Aslan, tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi.

Malulen emekliye ayrılan Aslan'ın eşi ve 5 çocuğu, ona hem el hem de ayak oldu. Babalarına destek olan çocukları, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ona protez biyonik el alınmasını istiyor.

İNŞAATTA YÜKSEK GERİLİME KAPILDI

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde oturan 40 yaşındaki Mehmet Zeki Aslan, 2015 yılında çalıştığı inşaatta yüksek gerilime kapılarak yaralandı. Aslan'ın, işlevini yitiren bacakları, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde, elleri ise sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Hastanesi'nde kesildi.

Malulen emekli edilen ve tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen Aslan'ın ihtiyaçlarını 5 yıldır eşi Saliha ile birlikte çocukları Melike, Serkan, Furkan, Yusuf ve Elif karşılıyor.

"TEK İSTEĞİM PROTEZ BİYONİK EL"

Yardım için hangi kapıyı çaldıysa yüzüne kapandığını ve emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını belirten Mehmet Zeki Aslan, "Çocuklarım bana bakıyor. Bakmıyor dersem, Allah var, olmaz ama hayatım çok sıkıntılı. Yine de şükrediyorum. Rabbim bana bunu layık görmüş ki vermiş. Benim tek istediğim protez biyonik el. Çocuklarım okul okuyor.





"KIZIM 'LAVABOYA GÖTÜREYİM' DEYİNCE DÜNYAM YIKILIYOR"

Sürekli yanımda olmadıkları zaman dışarı çıkmak istediğimde tekrar eve dönüyorum. Her şeye rağmen Rabbime çok şükür. Konuşabiliyorum, gözüm var. Buna da isyan etmiyorum. 18 yaşında kızım var. Üniversiteye hazırlanıyor. Çocuğuma bir iş imkanı tanınsa en azından hayatım normale döner. Aldığım maaş zaten yetmiyor. Bazen eşim evde olmuyor. 19 yaşındaki kız çocuğum lavaboya gittiğim zaman 'baba, ben götüreyim' diyor. O zaman dünyam yıkılıyor." dedi.

"OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"

Serkan Aslan ise babasının durumundan dolayı psikolojisinin bozulduğu ve okulu bırakmak zorunda kaldığını kaydetti. Babasına biyonik protez el alınmasını istediklerini ifade eden Aslan, "Sonra kardeşim de bana baktı ve o da okulu bıraktı. Bir biyonik eli, kolu olursa kardeşim rahat dersine çalışır ve aklı orada kalmaz. Tek isteğim devlet büyüklerinden bir biyonik kol." diye konuştu.