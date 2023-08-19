Diyarbakır'da sağlıkta şiddete dikkat çekildi: Doktora saldırı canlandırıldı Hastanelerde sağlıkçılara ve güvenlik görevlilerine yönelik saldırılarla baş etmek için Diyarbakır'da gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi. O anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Son zamanlarda hastanelerde şiddet olayları yaşanıyor. Hasta yakınları, sık sık doktorları ve güvenlik ekibine saldırılarla gündeme geliyor. Sağlıkta şiddete yönelik alınan önlemler ise kimi zaman saldırganlar için caydırıcı olmuyor. Sağlıkta şiddet tatbikatı Bunun üzerine Diyarbakır'da yeni bir yönteme başvuruldu. Çınar Devlet Hastanesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle hasta yakınından doktora ve hastane personeline saldırı tatbikatı gerçekleştirildi. Tehditler savurup personeli rehin aldı Tatbikatta, hasta yakınının doktora sözlü saldırısı sonrası hastane personelini rehin alması canlandırıldı. Yakınını hastaneye getiren şahıs, doktorun hastaya baktığını, beklemesi gerektiği cevabı üzerine tehditler savurup personeli rehin almaya başladı. Gerçeği aratmadı Arbede üzerine güvenlik personeli ile polis ekibi, şahsı ikna etmeye çalışarak müdahalede bulunup gözaltına aldı. Tatbikat gereği yapılan saldırı kameralara yansıdı. Gerçeği aratmaması ise dikkat çekti.