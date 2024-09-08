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Diyarbakır'da şehir eşkıyalarına operasyon: 8 tutuklama

Diyarbakır'da şehir eşkıyalarına operasyon: 8 tutuklama Hırsızlık, kurşunlama ve gasp olaylarına karışan zanlılar, “Focus” operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanırken tüm eylemler güvenlik kamerasınca kaydedildi.