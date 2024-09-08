İHA
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüse girip hırsızlık yapan, gece taksiciyi gasp eden ve otomobilden ateş eden şüphelileri belirleyip Focus operasyonu ile yakaladı.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
İçlerinde cezaevi firarisi olan şahısların da bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlıların tüm eylemleri ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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