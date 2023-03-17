Diyarbakır’da sele kapılan plakaların sahipleri aranıyor Diyarbakır’da yaşanan sel felaketinde sonra sular tahliye edildi, sele kapılan plakalar gün yüzüne çıkarak sahiplerini beklemek için sergilendi.

Türkiye 40 gündür afetlerle mücadele ediyor...

İlk olarak 6 Şubat'ta deprem felaketinin vurduğu bölge şimdi de sel afetiyle boğuşuyor.

Çarşamba günü meteorolojinin günler öncesinden yağış uyarısıyla birlikte Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Mardin illeri gibi Diyarbakır'da sağanaktan etkilenerek birçok alt geçit ve noktada yollar ulaşıma kapandı.

Felaket sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Plakalar sahiplerini bekliyor

Çalışmalarda birçok araca ait plakalar bulunarak Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve Kayapınar DİSKİ Ham Su Arıtma Tesisi ’de sergilendi.

Onlarca araç sahipleri plakalarına kavuşurken, geri kalanı ise sahiplerini bekliyor.