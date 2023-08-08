Diyarbakır'da sıcak hava önlemi: Oto yıkama 5, halı yıkama 3 gün yasak DİSKİ bugünden itibaren geçerli olmak üzere su kullanımına yönelik oto yıkamaya 5 gün, halı yıkamaya ise 3 gün yasak getirdi. Yasakların nedeni içme suyu kesintilerinin önüne geçmek…

DHA Rekor sıcaklıkların yaşandığı Diyarbakır'da önlemler alınıyor... Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 45 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirildi. Yasaklar, 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 2'nci maddesine dayandırıldı. Amaç, içme suyu kesintilerinin önüne geçmek... İçme suyu kesintilerinin önüne geçmek için 1-31 Ağustos tarihleri arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamaları hortum ile yapılamayacak. 8-12 Ağustos'ta (5 gün) 151 akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında, 8-10 Ağustos'ta (3 gün) 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkaması yasaklandı. 1.295 TL idari para cezası uygulanacak Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin zabıta ekipleri de tespitler neticesinde kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca 1.295 TL idari para cezası uygulanacak. 'Suyu tasarruflu kullanalım' uyarısı DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine dikkat çekip, “Diyarbakır'ımızda su tüketiminin arttığı bugünlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan suyumuz; Dicle Barajı'ndan temin edilerek musluklardan içilebilir kalitede olarak ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın insani tüketim amaçlı kullandığı sularda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla tedbirler alıyoruz.” dedi.