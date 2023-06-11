Diyarbakır'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, süs havuzları doldu Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Diyarbakır’da sıcaktan bunalanlar, ağaçların altına sığındı. Çocuklar ise serinlemek için yasak olmasına rağmen süs havuzlarına atladı.

DHA

Doğu’nun en çok ısınan şehirlerinden biri Diyarbakır…

Kentte sıcaklık 33 dereceye yükselince, bunalımlar başladı.

Serinlemek isteyenler hemen park ya da süs havuzlarına koştu.

Süs havuzları doldu

Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'na gidenler, burada ağaçların altına sığındı.

Tarihi parktaki süs havuzu da çocuklarla doldu.

Yasak olmasına rağmen çocuklar, süs havuzuna atlayıp, serinlemeye çalıştı.

Sıcaklık daha da artacak

Yaz aylarında serinlemek için tarihi parka geldiklerini belirten Mehmet Bayılmaz (12), "Buraya gelip, eğleniyoruz. Havalar sıcak olduğu için terliyoruz ve buraya gelip, suya giriyoruz." dedi.

Parka arkadaşları ile geldiğini söyleyen Mehmet Abdi (9) de "Buraya gelip, havuza atlıyoruz. Havalar sıcak olmaya başladı." diye konuştu.

Öte yandan kentteki sıcaklıkların haftaya daha da artacağı belirtildi.