Diyarbakır'da sıcaktan 50 araç yandı

DHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gördü.

Uzmanlar sık sık ‘zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' uyarısı yapıyor.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü ise hava sıcaklığının 14 Ağustos'a kadar hissedilir derecede artıp, ortalamanın 6 ile 10 derece üzerine çıkacağını duyurdu.

Son 2 haftada 10 ile 30 yaş arasındaki 50 aracın yandığı kentte, oto elektrik ustalarının mesaileri fazlalaştı.

Sürücüleri uyaran ustalar, yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.

Oto elektrik ustası Veysi Vural, 1 hafta içerisinde kendilerine yanmış 10 aracın geldiğini söyledi.

Vural, şöyle konuştu:

Eski araçlar yanıyor ya da hararet yapıyor. Üst kapak motoruna zarar veriyor. Sürücüler, bu dönemde araçlarını dışarıya çıkarmasın. 16.00'dan sonra hava güzel oluyor. Bu saatten sonra dışarıya çıkarmalarını öneriyoruz. Meteoroloji insanlar için, biz de araçlar için uyarıyoruz. Eski araçlar veya 30 yaşındaki araçların uzun yola çıkmasını önermiyoruz. Yanma ihtimali ve hararet yapması çok yüksek. İnsanlar bu durumda mağdur olur. Dışarıya çıkmamaları daha iyi. Herhangi bir sorun yaşamazlar. Gözleri de sürekli hararet ibresinde olsun. Hem araca hem de insana zarar gelmesini istemiyoruz. Motor ve elektrik tesisatı aşırı ısınıyor. Bu sebepten dolayı da yangın çıkıyor.