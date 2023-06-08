Diyarbakır’da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna atladı Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

AA

Yağışın hafta başından itibaren terk ettiği şehirlerden olan Diyarbakır’da sıcaklık yükseliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıktığı kentte çocuklar bunaldı.

Beton zemine uzanıp güneşlendiler

Serinlemek ve eğlenmek isteyen çocuklar, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu doldurdu.

Aileleriyle parka gelen çocuklar havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi.

Çocuklar, havuzu doldurdu

Çocuklardan M.A.G, sıcak havada serinlemek için arkadaşlarıyla yüzdüğünü söyledi.

S.D. de sıcaktan bunaldıkları için Anzele Parkı'ndaki havuza girdiklerini belirtti.