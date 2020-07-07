Diyarbakır'da sıcaktan bunalan Taşköprü'ye gidiyor

Taşköprü, sıcaktan bunalanlara serinleyecek bir liman oldu.

Diyarbakır'ın tarihi güzelliği Taşköprü, yazın kavurucu sıcağından kaçanların durağı oldu.

Doğal güzellikleri ve berrak suyuyla sıcak havadan kaçanların uğrağı olan Sarum Çayı, eşsiz manzara eşliğinde piknik yapma fırsatı sunuyor.

SERİNLETEN MANZARA

Serinlemek için bölgeye gelenler hem piknik yapıyor hem de yüzüyor. Ortaya çıkan manzaralar ise görenleri ferahlatıyor.