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    Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü

    Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde eczanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
    • 25.11.2022 - 22:21
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    Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü

    Diyarbakır'da öğlen saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde, Seyithan Cennet (36) bir eczaneye girdiği esnada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Ekipler olay yerine geldi

    Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü #1

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    İHA'nın haberine göre, saldırıya uğrayan şahıs sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Seyithan Cennet hayatını kaybetti.

    Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.

    Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü #2


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