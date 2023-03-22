Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

DHA
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada kan aktı.
Akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 466’ncı sokakta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
1 kişi yaralandı
Olayda S.K.’nın tabancayla açtığı ateş sonucu, S.B. bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis müdahale etti
S.B., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, polis, olay yerinden kaçan şüpheli S.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.