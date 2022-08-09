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    Diyarbakır'da silahlı kız kaçırma kavgasında 4 kişi yaralandı

    Diyarbakır'da bir kişi, 3 ay önce kaçırdığı genç kızla evlendi. Ancak daha sonra aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
    • 09.08.2022 - 18:25
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    Diyarbakır'da silahlı kız kaçırma kavgasında 4 kişi yaralandı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçen pazar öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 3 ay önce R.Ç., aynı mahallede oturan B.A. ile evlenmek amacıyla konuştu. B.A’.yı kaçıran ve evlenmek isteyen R.Ç.’nin ailesi bu duruma karşı çıktı.

    B.A.’yı babasının evine göndererek bu duruma tepki gösteren R.Ç., evlilik yapmaması için ailesi tarafından dövüldü.

    Ancak aile büyüklerinin araya girmesi sonucu R.Ç., ile B.A., evlendi.

    Küfür ve tehdit etti

    Yaşanan olayların ardından R.Ç.'nin ailesi evini İstanbul'a taşıdı. Geçen pazar memlekete dönen R.Ç.’nin annesi D.Ç., oturdukları mahalleye giderek B.A’nın ailesi ile tartıştı. Bunu duyan R.Ç.’nin kardeşi S.Ç.  ise iddiaya göre B.A.’nın amcası K.A.’yı telefonla arayarak küfür ve tehdit etti.

    Silahlar karşılıklı ateşlendi

    Telefonda yaşanan tartışmalar üzerine S.Ç., silah alarak motosikletle K.A.’nın bulunduğu kahvehanenin önüne gitti.

    Burada motosikletten inen S.Ç., üzerindeki tabancayı çekti. K.A.'nın yanında bulunan kardeşi M.A .ise çatışmayı engellemeye çalıştı ancak silahlar karşılıklı ateşlendi.

    Diyarbakır da silahlı kız kaçırma kavgasında 4 kişi yaralandı #1

    4 kişi yaralandı

    Olayda S.Ç. ve K.A. ile çevreden geçen ancak isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ilk müdahaleleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    2 tutuklama

    Güvenlik kameralarını inceleyen polis  şüpheli S.Ç., K.A., ve M.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., ile kardeşi M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken S.Ç., serbest bırakıldı.

    Diyarbakır da silahlı kız kaçırma kavgasında 4 kişi yaralandı #2

    Diyarbakır da silahlı kız kaçırma kavgasında 4 kişi yaralandı #3

    Diyarbakır da silahlı kız kaçırma kavgasında 4 kişi yaralandı #4


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