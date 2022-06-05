Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı

Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali içerisinde tatlandırılmış meyveli buz yapımında kullanılan sıvı dolum makinesinin taşması sonucu 1 kilometrelik alana şekerli su ile madde yayıldı.

Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde faaliyet yürüten bir tatlandırılmış meyveli buz imalatharesinde meydana gelen olayda, içeride sıvı dolum makinesinde küçk çaplı patlama meydana geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda basınçtan kaynaklı patlamanın ardından şekerli su ile üretimi yapılan madde yayılmaya başladı.

Yürümekte zorluk çektiler

1 kilometrelik alana yayılan şekerli madde zeminde yapışkan bir tabaka oluştururken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

DHA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Alana yayılan madde işçiler tarafından temizlenmeye çalışılırken yayılmamasının engellenmesi için poşetlerle önlem alındı.

"Patlama yaşandı içeriden çıkan sıvı 1 kilometrelik alanı kapladı"

Sebze ve Meyve Hali Komisyon Başkanı Murat Taş, önceki yönetimin vermiş olduğu kararla uygun olmayan ticari faaliyetler yapıldığını söyledi. Taş, "Palet, yumurta ve yoğurtçuluk yapanlar var. Bunun içerisinde bugün yaşanan işyeri de var. Bunlar hal için uygun ve sağlıklı değil. Patlama yaşandı içeriden çıkan sıvı 1 kilometrelik alanı kapladı" dedi.

Olayın ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince tutanak tutuldu, bölgeye gelen polis merkezi ekipleri de halk sağlığını tehlikeye sokmaktan firma ile ilgili adli işlem başlattı.





























