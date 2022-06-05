Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
497.709
0.76%
BTXN Coin
11.79
-8.17%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı

    Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali içerisinde tatlandırılmış meyveli buz yapımında kullanılan sıvı dolum makinesinin taşması sonucu 1 kilometrelik alana şekerli su ile madde yayıldı.
    • 05.06.2022 - 23:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı

    Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde faaliyet yürüten bir tatlandırılmış meyveli buz imalatharesinde meydana gelen olayda, içeride sıvı dolum makinesinde küçk çaplı patlama meydana geldi.

    Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda basınçtan kaynaklı patlamanın ardından şekerli su ile üretimi yapılan madde yayılmaya başladı.

    Yürümekte zorluk çektiler

    1 kilometrelik alana yayılan şekerli madde zeminde yapışkan bir tabaka oluştururken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

    DHA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Alana yayılan madde işçiler tarafından temizlenmeye çalışılırken yayılmamasının engellenmesi için poşetlerle önlem alındı.

    "Patlama yaşandı içeriden çıkan sıvı 1 kilometrelik alanı kapladı"

    Sebze ve Meyve Hali Komisyon Başkanı Murat Taş, önceki yönetimin vermiş olduğu kararla uygun olmayan ticari faaliyetler yapıldığını söyledi. Taş, "Palet, yumurta ve yoğurtçuluk yapanlar var. Bunun içerisinde bugün yaşanan işyeri de var. Bunlar hal için uygun ve sağlıklı değil. Patlama yaşandı içeriden çıkan sıvı 1 kilometrelik alanı kapladı" dedi.

    Olayın ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince tutanak tutuldu, bölgeye gelen polis merkezi ekipleri de halk sağlığını tehlikeye sokmaktan firma ile ilgili adli işlem başlattı.

    Diyarbakır da sıvı dolum makinesi basınçla taştı #1

    Diyarbakır da sıvı dolum makinesi basınçla taştı #2

    Diyarbakır da sıvı dolum makinesi basınçla taştı #3

    Diyarbakır da sıvı dolum makinesi basınçla taştı #4

    Diyarbakır da sıvı dolum makinesi basınçla taştı #5

    Diyarbakır da sıvı dolum makinesi basınçla taştı #6

    Diyarbakır da sıvı dolum makinesi basınçla taştı #7

    Diyarbakır da sıvı dolum makinesi basınçla taştı #8


    İlginizi Çekebilir

    ' Teröriste terörist diyemeyen siyasetçi değildir'
    Gündem

    ' Teröriste terörist diyemeyen siyasetçi değildir'

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Düzce'de, düğün konvoyunun önü kesilince kavga çıktı
    3. Sayfa

    Düzce'de, düğün konvoyunun önü kesilince kavga çıktı

    Görüş Bildir