Diyarbakır’da sivil şehit için ödenen tazminatın bir kısmının iadesi istendi 2018'de PKK’lı teröristlerce öldürülen ve sivil şehit sayılan Mehmet Devran Ayırbaz'ın kardeşlerine ödenen 100 bin lira manevi tazminat, istinaf mahkemesi tarafından gereğinden fazla bulunarak 40 bin lirasının iadesi istendi. Aile, şimdi devletten yardım bekliyor.

DHA

Oto galerici Mehmet Devran Ayırbaz, 5 yıl önce Diyarbakır’da PKK’lı teröristlerce öldürüldü.

29 yaşında katledilen Ayırbaz, 5233 sayılı kanun gereği sivil şehit sayıldı.

Diyarbakır Valiliği, Ayırbaz’ın anne ve babasına toplam 39 bin 793 lira tazminat ödeyerek, bir kardeşini de memur olarak işe yerleştirdi.

'Yatırılan para fazla'

Olayın ardından Ayırbaz’ın kardeşleri İçişleri Bakanlığı’na manevi tazminat davası açtı ve mahkeme sonucu 4 kardeşe 25'er bin liradan toplam 100 bin lira tazminat ödendi.

Parayı alıp üzerine kredi çeken kardeşler, terör nedeniyle bölgeden göç eden anneleri için Adana’dan ev satın aldı.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri ve Diyarbakır Valiliği, istinaf mahkemesine itiraz ederek yatırılan paranın gereğinden fazla haksız kazanç olduğunu öne sürdü.

40 bin lira iade istendi

Mahkeme, itirazı kısmen kabul ederek ödenen 100 bin liranın 40 bin lirasının 20 Haziran 2020 yılından itibaren yasal faiziyle birlikte iadesine ve avukat parası olan 6 bin 400 liranın da Ayırbaz Ailesi'nin ödemesine karar kıldı.

Aileye tebligat gönderen icra dairesi, paranın 7 gün içerisinde iade edilmesi gerektiğini bildirdi.

Duruma itiraz eden aile, aldıkları tazminat parasıyla annelerine ev aldıklarını ve iade istenilen 40 bin lirayı ödeyecek durumlarının olmadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Aile, devletten yardım bekliyor

Anne Fatma Ayırbaz, oğlunun hain saldırı sonucu katledildiğini belirterek, “Oğlumu öldürüp, arabasını yaktılar. Benim oğlumu geri getirsinler, isterlerse her şeyimizi alsınlar. Tazminat almaya hakkımız varmış. Gidip başvurduk, parayı bize verdiler şimdi ise faiziyle geri istiyorlar. Bizim ödeyecek durumumuz yok. Terör yüzünden kaçıp Adana’ya geldik. ‘Siz polisle iş birliği yapıyorsunuz’ denilerek, evimiz taşlanıyordu. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum.” dedi.