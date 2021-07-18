Diyarbakır'da bir kadın, sokak ortasında tartıştığı bir erkek tarafından darp edildi. Tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu.

Dün merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen erkek, henüz bilinmeyen sebeple sokakla tartıştığı kadına şiddet uyguladı.

TEKME VE TOKAT DARBELERİYLE YERE YIĞILDI

Kadın direnmesine rağmen, tekme ve tokat darbeleriyle yere yığıldı. Acı içerisinde yalvarmasına rağmen darbetmeyi sürdüren kişiye çevredekiler engel oldu.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE KURTULDU

Yoldan geçenlerin müdahale ederek kadını kurturdığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, tartıştığı kadının gitmesine engel olan erkek, saldırıp, yere düşürerek, darbetti. Olayın ardından çevredekiler kadını kurtarıp, erkeğe müdahale etti.

Diyarbakır'da sokak ortasında kadına şiddet VİDEO



SALDIRGAN GÖZALTINDA

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Saldırgan, gözaltına alındığı sırada elindeki cisimle bir polisi de yüzünden yaraladı. Gözaltına alınan saldırganın ifade işlemleri sürüyor.





