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    Diyarbakır'da tabut içinde silahlar ele geçirildi

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, camideki tabutun içinde 3 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 17:37
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    Diyarbakır'da tabut içinde silahlar ele geçirildi

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Balıksırtı Mahallesi'ndeki camide ve kullanılmayan okul binasında arama yapıldı.

    TABUT İÇİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

    Camideki tabut içinde 2 bixi makineli tüfek, 1 kalaşnikof, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, delil niteliği olan silah ve mühimmat, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

    Diyarbakır da tabut içinde silahlar ele geçirildi #1

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