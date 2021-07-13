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Diyarbakır'da tabut içinde silahlar ele geçirildi

Diyarbakır'da tabut içinde silahlar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, camideki tabutun içinde 3 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.