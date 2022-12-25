Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.272
-0.24%
BTXN Coin
6.53
-2.68%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Diyarbakır'da tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi

    Diyarbakır Sur'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayini etkinliğinde, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, ayin öncesi kiliseye gelerek Süryanilerin bayramını kutladı.
    • 25.12.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi

    Diyarbakır'ın Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde bulunan tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Noel ayini düzenledi.

    Ayini Mardin Metropoliti Saliba Özmen ile Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti.

    Yaklaşık 2 saat süren ayine Diyarbakır ve Mardin’in yanı sıra yurt dışından gelen Hristiyanlar da katıldı, kiliseye gelen Müslümanlar da ayini izledi.

    Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile ayin öncesi kiliseye gelerek, Süryanilerin bayramını kutladı.

    "Sevgimizi, saygımızı, dayanışmamızı gösteriyoruz"

    Mardin Metropoliti Saliba Özmen, DHA'ya yaptığı açıklamasında "Yeni yılın başta bölgemiz ve bütün dünyaya huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunuyorum. İsa Mesih’in doğuş bayramını Mardin’de kutladık, şimdi de Diyarbakır’dayız. Cemaatimizle, dostlarımızla, Hristiyan olsun, Müslüman olsun bir araya geliyoruz. Sevgimizi, saygımızı, dayanışmamızı gösteriyoruz. Bütün Hristiyan aleminin bayramını kutluyorum. Buraya gelen Müslüman kardeşlerimize de, dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır’dan, Mardin’den hatta yurt dışından gelen arkadaşlar oluyor. Bu bayramı bizlerle beraber paylaşıyorlar. Mutluyuz. Bölgemiz başta, dünyada barışın, huzurun, hoşgörünün hüküm sürmesini diliyoruz ve bu bayramın bunlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

    Diyarbakır da tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi #1

    Diyarbakır da tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi #2

    Diyarbakır da tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi #3

    Diyarbakır da tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi #4

    Diyarbakır da tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi #5

    Diyarbakır da tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi #6

    Diyarbakır da tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi #7

    Diyarbakır da tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi #8

    Diyarbakır da tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi #9

    Diyarbakır da tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi #10


    ABD'de tüketici güveni aralıkta yükseldi
    Ekonomi

    ABD'de tüketici güveni aralıkta yükseldi

    6 üniversiteye rektör ataması yapıldı
    İç Haber

    6 üniversiteye rektör ataması yapıldı

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Görüş Bildir