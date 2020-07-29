Diyarbakır'da temizlenen alan, ziyaretçi akınına uğruyor

Geçen yıllarda uyuşturucu tacirlerinin Hint kenevirleri ektiği UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri, zehirden arındırıldı. Bölgede çiftçiler ve ziyaretçiler rahat nefes aldı.

Diyarbakır'ın Hevsel Bahçeleri, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda uyuşturucu tacirleri ve üreticileri tarafından Hint keneviri ekilen bölge, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sonucu uyuşturucudan arındırıldı.

ÇİFTÇİ HUZURLU

Pandemi süreciyle birlikte de biyoçeşitliliği artan Dicle Nehri kıyıları ve Hevsel Bahçeleri'nde şimdilerde huzur hakim. Nehir kıyısı ve Hevsel Bahçeleri'nde arazisi bulunan çiftçiler, güven ortamı ile birlikte karpuz, marul ve erik gibi ürünlere ağırlık vererek üretime başladı.

CUMHURBAŞKANI MİLLET BAHÇESİ YAPTIRDI

Hevsel Bahçeleri ile kentin UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan bir diğer değeri olan tarihi Surlar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaptırılan Millet Bahçesi ile birlikte vatandaşlar da aileleriyle birlikte bölgeye gelmeye başladı.

"ÇOK GÜZEL BİR PARK OLDU"

Ailesiyle birlikte geldiği Millet Bahçesi'nin, kentin en önemli değerlerinden biri konumuna geldiğini belirten Ahmet Kuzu, "Buralar eskiden gecekonduydu. Şimdi çok güzel bir park oldu. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

































