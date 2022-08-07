Diyarbakır'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, 41 derecelik sıcak ve nemden korunmak için gündüz evlerine çekilirken akşamları ise parklara akın etti.

Diyarbakır'da bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor...

Kentte termometreler 401 dereceyi gösterdi. Nem oranının da yüksek olduğu bölgede vatandaşlar sıcaklardan olumsuz etkileniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezinde cadde ve parklar gündüz boş olurken geceleri ise doluyor.

"Hissettiğimiz abartısız 60 derece"

Gündüz aşırı sıcaklardan çocuğunu çıkartamayan Selahattin Moram, “Gündüz zaten dışarı çıkmak mümkün değil. Televizyonlarda 40-45 deniliyor ama bizim hissettiğimiz abartısız 60 derece. Küçük kızı görüyorsunuz, gündüz çıkartmak mümkün değil. Akşam serinliğinde bir nebze de olsa çıkartabiliyoruz. Çocuklar gündüz ciddi anlamda sıkıntıda. Daha önce Diyarbakır havası bu kadar bunaltıcı değildi” dedi.

"Diyarbakır'da hayat yazın gece olur"

Geçmiş yıllarda kuru sıcak olduğunu, bu kadar nem olmadığını ifade eden Moram, “Özellikle son 3-5 yıldır içine nem de girince, üstüne bir de sıcaklık çekilmez bir hal alıyor. Adana, Mersin havasını yaşıyoruz. Gündüz görüntü itibariyle da görüyoruz bildiğiniz asfalt eriyor. Millet haliyle çıkamıyor. Akşam olunca parklar, bahçeler, sulak, serin yerler dolup taşıyor. Diyarbakır’da hayat yazın gece olur. Gündüz yok diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’da aşırı sıcaklardan gündüz eve kapanıyorlar, gece parklara akın ediyorlar VİDEO

"41 derece görünüyor ama 50'ye doğru gidiliyor"

İHA'nın aktarımına göre; Ayakkabı boyacılığı yapan esnaf Ömer Öner, vatandaşların sıcakta fazla dışarı çıkmadığını ifade etti. Piyasada işlerin düştüğünü kaydeden Öner, “Diyarbakır’da yerli ve yabancı vatandaşlarda 17.00’den sonra dışarı çıkıp dolaşırlar. 41 derece görünüyor ama bana göre maruz kalınan yerlerde 50’ye doğru gidiliyor” dedi.