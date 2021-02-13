Bir dönem terörün kol gezdiği Diyarbakır'da, dağlık bölge yamaç paraşütçülerinin gözde mekanı haline geldi.

Operasyonlar neticesinde PKK'dan tamamen temizlenen Diyarbakır'ın Hani ilçesinin dağlık bölgeleri, yamaç paraşütü sporcularının bir numaralı uçuş tercihi bölgesi haline geldi. Yamaç paraşütü yapmak için gelen 12 kişilik ekip, Hani ilçesi sınırlarında bulunan Piraziz Dağından uçuş yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI DA EŞLİK ETTİ

Kuyular Mahallesindeki Piraziz Türbesinin yan kısmında yamaç paraşütçüleri için parke taşı ve çevre düzenlemesi yaparak pist oluşturan Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, genç paraşütçülere eşlik etti.

FESTİVAL İÇİN DESTEK İSTEDİ

Yamaç paraşütü hocası Kadir Arslan, Hani’nin doğasının yamaç paraşütü için elverişli olduğunu ifade etti. Başkan Lale’ye yamaç paraşütü hakkında brifing veren Arslan, bahar ayında Hani’de yapmayı planladıkları Yamaç Paraşütü Festivali için destek istedi.

Diyarbakır'da, terörden arındırılan bölgede yamaç paraşütü yapılıyor VİDEO

BELEDİYEDEN DESTEK SÖZÜ

Belediye olarak yapılacak her organizasyona maddi ve manevi olarak destek vereceklerini söyleyen Başkan Lale, “Bu tür organizasyonlar Hani’mizin doğasının ve kültürel değerlerinin tanınmasına da olanak tanıyacaktır. Biz, belediye olarak gençlerimizin gelip yamaç paraşütü yapması için bir hazırladık. Kendilerine dinlenebilecekleri kamelyalar da yapacağız. Festival zamanı da maddi ve manevi ne gerekiyorsa katkı yapmaya hazırız” dedi. Paraşütçüler, 690 rakımlı Piraziz Dağı'ndan uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi.