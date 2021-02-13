Diyarbakır'da, terörden arındırılan bölgede yamaç paraşütü yapılıyor
- İHA
- 13.02.2021 - 14:44
- Güncelleme : 13.02.2021 - 14:48
Operasyonlar neticesinde PKK'dan tamamen temizlenen Diyarbakır'ın Hani ilçesinin dağlık bölgeleri, yamaç paraşütü sporcularının bir numaralı uçuş tercihi bölgesi haline geldi. Yamaç paraşütü yapmak için gelen 12 kişilik ekip, Hani ilçesi sınırlarında bulunan Piraziz Dağından uçuş yaptı.
BELEDİYE BAŞKANI DA EŞLİK ETTİ
Kuyular Mahallesindeki Piraziz Türbesinin yan kısmında yamaç paraşütçüleri için parke taşı ve çevre düzenlemesi yaparak pist oluşturan Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, genç paraşütçülere eşlik etti.
FESTİVAL İÇİN DESTEK İSTEDİ
Yamaç paraşütü hocası Kadir Arslan, Hani’nin doğasının yamaç paraşütü için elverişli olduğunu ifade etti. Başkan Lale’ye yamaç paraşütü hakkında brifing veren Arslan, bahar ayında Hani’de yapmayı planladıkları Yamaç Paraşütü Festivali için destek istedi.
Diyarbakır'da, terörden arındırılan bölgede yamaç paraşütü yapılıyor VİDEO
BELEDİYEDEN DESTEK SÖZÜ
Belediye olarak yapılacak her organizasyona maddi ve manevi olarak destek vereceklerini söyleyen Başkan Lale, “Bu tür organizasyonlar Hani’mizin doğasının ve kültürel değerlerinin tanınmasına da olanak tanıyacaktır. Biz, belediye olarak gençlerimizin gelip yamaç paraşütü yapması için bir hazırladık. Kendilerine dinlenebilecekleri kamelyalar da yapacağız. Festival zamanı da maddi ve manevi ne gerekiyorsa katkı yapmaya hazırız” dedi. Paraşütçüler, 690 rakımlı Piraziz Dağı'ndan uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi.