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    • Diyarbakır'da terörden gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı ile 14 şüpheli adliyede

    Diyarbakır'da terörden gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı ile 14 şüpheli adliyede

    Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan, aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da olduğu 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
    • 26.12.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:14
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    Diyarbakır'da terörden gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı ile 14 şüpheli adliyede

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Aralık’ta, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

    Ekipler, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binaları ile yöneticilerinin adreslerine baskın yaptı.

    Gözaltına alınan şüpheliler adliyede

    Diyarbakır merkezli 9 ilde yapılan baskınlarda, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ile S.G., H.A., B.E., R.O.G., R.A., H.E., E.Ü., Z.A., Z.İ., Ş.A., S.D., M.Ö., Ş.P. ve H.O. olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

    Diyarbakır da terörden gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı ile 14 şüpheli adliyede #1

    Diyarbakır da terörden gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı ile 14 şüpheli adliyede #2

    Diyarbakır da terörden gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı ile 14 şüpheli adliyede #3

    Diyarbakır da terörden gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı ile 14 şüpheli adliyede #4

    Diyarbakır da terörden gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı ile 14 şüpheli adliyede #5


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