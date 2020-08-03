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    Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

    Lice ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 03.08.2020 - 19:14
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    Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

     

    Diyarbakır- Bingöl yolunun 55'inci kilometresinde, Lice ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün isimi öğrenilemeyen tır ile karşı yönden gelen Ahmet Altaş'ın kullandığı otomobil çarpıştı.

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    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, otomobil sürücüsü Altaş olay yerinden yaşamını yitirirken, iki araçta bulanan 5 kişi de yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Yaralıların, tedavileri sürerken, yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Altaş'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

    Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü #2

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