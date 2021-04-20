Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafonun patlaması sonucu 3 araç yandı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Kale Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bir elektrik trafosunun patlamasıyla beraberinde ateş kıvılcımı trafonun altındaki araçlara sıçradı.

3 ARAÇ YANDI

Kısa sürede alevlere teslim olan otomobiller cayır cayır yandı. Çevredekilerin korkuyla izlediği o anlar cep telefonuna yansırken itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. İftar saatine denk gelmesi ise vatandaşların korku içerisinde iftarını açmalarına sebep oldu.

Diyarbakır'da trafo bomba gibi patladı VİDEO

<br />







