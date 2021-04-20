Diyarbakır'da trafo bomba gibi patladı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafonun patlaması sonucu 3 araç yandı.
- İHA
- 20.04.2021 - 21:05
- Güncelleme : 20.04.2021 - 21:24
Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Kale Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bir elektrik trafosunun patlamasıyla beraberinde ateş kıvılcımı trafonun altındaki araçlara sıçradı.
3 ARAÇ YANDI
Kısa sürede alevlere teslim olan otomobiller cayır cayır yandı. Çevredekilerin korkuyla izlediği o anlar cep telefonuna yansırken itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. İftar saatine denk gelmesi ise vatandaşların korku içerisinde iftarını açmalarına sebep oldu.
Diyarbakır'da trafo bomba gibi patladı VİDEO