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    Diyarbakır'da trafo bomba gibi patladı

    Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafonun patlaması sonucu 3 araç yandı.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 21:05
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 21:24
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    Diyarbakır'da trafo bomba gibi patladı

    Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Kale Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bir elektrik trafosunun patlamasıyla beraberinde ateş kıvılcımı trafonun altındaki araçlara sıçradı.

    3 ARAÇ YANDI

    Kısa sürede alevlere teslim olan otomobiller cayır cayır yandı. Çevredekilerin korkuyla izlediği o anlar cep telefonuna yansırken itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. İftar saatine denk gelmesi ise vatandaşların korku içerisinde iftarını açmalarına sebep oldu.

    Diyarbakır'da trafo bomba gibi patladı VİDEO


    Diyarbakır da trafo bomba gibi patladı #1

    Diyarbakır da trafo bomba gibi patladı #2

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