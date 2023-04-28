Diyarbakır'da traktör kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İHA
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Mirgan Yaylası'nda, seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı.
Traktör altında kaldılar
Traktör altında kalan ismi henüz öğrenilemeyen anne ve oğlu çevredeki kepçe yardımıyla çıkarıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Anne yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralı
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen anne hayatını kaybederken, oğlu ise ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.