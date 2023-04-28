Diyarbakır'da traktör kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı Diyarbakır’da kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

İHA

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Mirgan Yaylası'nda, seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı.

Traktör altında kaldılar

Traktör altında kalan ismi henüz öğrenilemeyen anne ve oğlu çevredeki kepçe yardımıyla çıkarıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anne yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralı

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen anne hayatını kaybederken, oğlu ise ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.