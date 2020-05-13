- En Son Haber
- İç Haber
- Diyarbakır'da turuncu kategorideki terörist ele geçirildi
Diyarbakır'da turuncu kategorideki terörist ele geçirildi
Lice'de düzenlenen operasyonda 1 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ ele geçirildi.
- İHA
- 13.05.2020 - 16:28
Türkiye, terörle mücadelesini kararlılıkla yürütüyor.
Son olarak, Diyarbakır'da teröristlerle iç güvenlik operasyonları kapsamında sıcak temas sağlandı.
1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir." denildi.
TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, örgütün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edildi.
Bakanlığın açıklamasında, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.