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    Diyarbakır'da turuncu kategorideki terörist ele geçirildi

    Lice'de düzenlenen operasyonda 1 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.05.2020 - 16:28
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    Diyarbakır'da turuncu kategorideki terörist ele geçirildi

    Türkiye, terörle mücadelesini kararlılıkla yürütüyor.

    Son olarak, Diyarbakır'da teröristlerle iç güvenlik operasyonları kapsamında sıcak temas sağlandı.

    1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir." denildi.

    TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, örgütün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edildi.

    Bakanlığın açıklamasında, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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