En çok korona vakasının görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır'da, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişi düğünde halay çekerek, uyarıları hiçe saydı.

Türkiye'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır'da, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Pandemi Kurulu tarafından salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan çağrılara rağmen, kentte vakalarda artış yaşanıyor.

70 KİŞİLİK DÜĞÜN HALAYI

Önceki gün Diyarbakır'da bir düğünde çekilen görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ve çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişi, halay çekti.

Salgınla ilgili hiçbir tedbirinin alınmadığı düğünde çekilen görüntülerde, müzik eşliğinde halay çeken davetlilerin salgınını hiçe saydıkları görüldü.

Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde halay çektiler ViDEO