Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

Yurt genelinde uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti ile uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır narkotik polisince takibe alınan bir ticari takside yapılan kontrollerde 34 bin 360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır'a uyuşturucu madde getirebileceğinden şüphelenilen bir şahısla ilgili yapılan çalışmada, 2 kilo 260 gram kokain maddesi ele geçirilirken şahıs da gözaltına alındı.

SON BİR HAFTADA 5 OPERASYON DÜZENLENDİ

Son bir hafta içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan/yaptıran organizatör konumundaki zehir tacirlerine ve yine sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda, 5 farklı operasyon gerçekleştirildi.

20 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Çok miktarda esrar ve türevi ile diğer türdeki uyuşturucu maddeler ele geçirilirken toplamda 20 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen 14 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.