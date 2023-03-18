Diyarbakır’da yağış sonrası depremzedelerin mezarları çöktü Belli aralıklarla Diyarbakır çevresinde etkili olan sağanak yağış, depremzedelerin mezarlarına zarar verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis illeri bu kez de sağanak yağışların etkisi altına girdi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda yağmur yağışı sonrası selin etkili olmasıyla birçok ev, iş yeri ve araçlar zarar görürken, depremde hayatını kaybedenlerin mezarları da zarar gördü.

Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin mezarları sel nedeniyle çöktü, obruklar oluşarak mezarların içerisi su doldu.

Eski mezarlar zarar görmedi

Kısmi çökmelerin olduğu mezarlıklar kameralara yansırken, eski mezarların zarar görmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, mezarların çökmesi ise yeni kazılmış olan mezarlarda toprağın çökmesinden kaynaklandığı belirtildi.