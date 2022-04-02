Diyarbakır’da yakıtı biten halk otobüsünü yolcular itti
Diyarbakır’da seyir halindeyken yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular aşağı inerek petrol istasyonuna kadar itti. O anlar ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 02.04.2022 - 02:09
Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda duran plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü olarak bilinen midibüsün, sürücünün yakıt göstergesini kontrol etmesi üzerine yakıtı bittiği anlaşıldı.
Diyarbakır’da yakıtı biten halk otobüsünü yolcular itti - Video
ŞOFÖR YOLCULARA OTOBÜSÜ İTMELERİ İÇİN RİCADA BULUNDU
Sürücü durumu yolculara belirterek petrol istasyonuna kadar itmeleri konusunda ricada bulundu.
PETROL İSTASYONUNA KADAR İTTİLER
Sürücünün bu isteğini geri çevirmeyen yolcular midibüsten inerek petrol istasyonuna kadar itti.
"YOLCU ARACI TAŞIYOR"
O anlar ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri çeken kişi ise, "Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor" dedi.