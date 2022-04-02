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    Diyarbakır’da yakıtı biten halk otobüsünü yolcular itti

    Diyarbakır’da seyir halindeyken yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular aşağı inerek petrol istasyonuna kadar itti. O anlar ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 02:09
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    Diyarbakır’da yakıtı biten halk otobüsünü yolcular itti

    Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda duran plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü olarak bilinen midibüsün, sürücünün yakıt göstergesini kontrol etmesi üzerine yakıtı bittiği anlaşıldı.

    Diyarbakır’da yakıtı biten halk otobüsünü yolcular itti - Video

    ŞOFÖR YOLCULARA OTOBÜSÜ İTMELERİ İÇİN RİCADA BULUNDU

    Sürücü durumu yolculara belirterek petrol istasyonuna kadar itmeleri konusunda ricada bulundu.

    Diyarbakır’da yakıtı biten halk otobüsünü yolcular itti #1

    PETROL İSTASYONUNA KADAR İTTİLER

    Sürücünün bu isteğini geri çevirmeyen yolcular midibüsten inerek petrol istasyonuna kadar itti.

    "YOLCU ARACI TAŞIYOR"

    O anlar ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri çeken kişi ise, "Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor" dedi.

    Diyarbakır’da yakıtı biten halk otobüsünü yolcular itti #2


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