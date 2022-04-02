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Diyarbakır’da yakıtı biten halk otobüsünü yolcular itti

Diyarbakır’da yakıtı biten halk otobüsünü yolcular itti

Diyarbakır’da seyir halindeyken yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular aşağı inerek petrol istasyonuna kadar itti. O anlar ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.