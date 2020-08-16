Diyarbakır’da yapılan sosyal deney duygulandırdı

Çocuklara parasının olmadığı söyleyen fenomenin gördüğü tepki karşısında nutku tutulurken, o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Bir sosyal medya fenomeninin Diyarbakır'da yaptığı sosyal deney gündem oldu.

Fenomen, kentin çeşitli yerlerini gezerek, görüştüğü çocuklara, “Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin.” diye sordu.

Görüntülere yansıyan diyalogda, fenomenin yemek talebine çocuklar, “Canın ne istiyorsa hemen alalım.” diyerek yanıtladı.

TEZGAHINI BIRAKIP GİTTİ, DÖNER ALDI

Tezgahını bırakıp döner alan çocuk, izleyenleri duygulandırdı,

Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla Diyarbakır'daki çocukların yardımsever tavırları beğeni topladı.

Diyarbakır'da sosyal deney: Çocukların yardımseverliği duygulandırdı İZLE

“BİRİNİN İHTİYACI OLDUĞUNDA CEBİNDE VARSA VERECEKSİN”

Sosyal deneye katılan ve merkez Sur ilçesinde bir büfede çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlayan Burak Bakışkan, yanına gelen kişinin aç olduğunu söylemesi üzerine kendisine yemek aldığını dile getirdi.

Yemeği getirdikten sonra sosyal medya fenomeninin kendisine tablet cihazı ettiğini anlatan meslek lisesi öğrencisi Bakışkan, bunun bir iyilik olduğunu, herkesin aynı duruma düşebileceğini belirtti.

Bakışkan, “İyiliktir, insan yapmalı. Çünkü herkes aynı duruma düşebilir. Yemeği geldikten sonra tablet konusunu açtı. Benim kardeşimin vardı kırılmıştı. Kardeşimin de doğum günü yaklaşıyordu, onun için hediye olsun diye aldım. Şaşırdım, hiç beklemiyordum tabi. Kamerayı öyle bir yere koymuşlardı ki hiç görünmüyordu. Biraz değişik bir duygu oldu benim için. Allah ondan razı olsun. Ben kardeşime alacaktım tablet, bu tam isabet oldu. Birinin ihtiyacı olduğunda cebinde varsa vereceksin. Olmazsa eve götürüp, misafir edeceksin.” dedi.