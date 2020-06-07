Diyarbakır'da tehlikeye rağmen süs havuzunda yüzdüler

Korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen belediye tarafından yapılan havuzda yüzdü.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Anzele Parkı'nda bulunan tarihi Anzele suyu, koronavirüs günlerinde çocukların oyun ve yüzme alanına dönüştü.

Çocuklar, Anzele suyunun tehlikeli olmasına ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen suda yüzmekten vazgeçemedi.

"ÖZEL HAVUZLARA GİREMİYORUZ"

Suya girerek serinleyen çocuklardan Murat Oruç, "Sıcaklardan dolayı havuza girmek zorundayız. Paramız olmadığı için özel havuzlara giremiyoruz. Belediyenin yaptığı bu havuzlara giriyoruz" dedi.

Çocuklardan Rüzgar Ali Bay ise parka geldiklerinde, zaman zaman polis tarafından engellendiklerini söyledi.

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"ÇOCUKLARA YASAK OLDUĞUNU ANLATAMAZSIN"

Anzele Parkı bölgesinde yaşayan Fırat Dikici parkta önlemlerin artması gerektiğini belirterek, "Çocuklara buranın yasak olduğunu anlatamazsın. Polisler onları ne kadar uyarsa da bir süre sonra tekrar geliyorlar" diye konuştu.

Öte yandan, Anzele Parkı'nın yanı sırda kentin tarihi On Gözlü Köprü bölgesindeki kalabalık da dikkat çekti. Tarihi köprü bölgesinde gezenlerin, sosyal mesafe kurallarına yeterince uymadıkları görüldü.