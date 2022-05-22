Diyarbakır'da yaşlı adama köpekler saldırdı

Diyarbakır Hani'de sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam, bileğinden ve başından yaralandı.

Başıboş sokak köpekleri vatandaşların başına bela olmaya devam ediyor..

Son olarak Diyarbakır’ın Hani ilçesinde yaşlı bir adam, sokak köpeklerinin hedefi oldu.

Köpekler yaşlı adama saldırdı

İHA'nın haberine göre, sokak köpekleri Mehmet Duman isimli yaşlı adama saldırdı.

Bileğinden ve başından yaralanan Duman, tedavi edildi. Vatandaşlar, yetkililere seslenerek bu konuda yardımcı olmalarını istedi.