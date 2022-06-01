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    Diyarbakır’da yolcu bayıldı, şoför hastaneye yetiştirildi

    Otobüse bindikten kısa süre sonra bayılarak yere yığılan 66 yaşındaki yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
    • 01.06.2022 - 12:00
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    Diyarbakır’da yolcu bayıldı, şoför hastaneye yetiştirildi

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Dağkapı semtinde belediye otobüsüne binen Mehmet B. (66), bir süre sonra bayılarak yere yığıldı.

    Durumu fark eden otobüs şoförü ve yolcular, sağlık ekiplerine haber verdi.

    Güzergahından çıktı, acile sürdü

    Güzergahından çıkan şoför, otobüsü sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle yakındaki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sürdü.

    3 gün önce sabah saatlerinde yaşanan olay, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Taburcu edildi

    DHA’nın haberine göre hazırda bekletilen sağlık ekipleri Mehmet B.'yi sedyeye alıp ilk müdahaleyi yaptı.

    Mehmet B., tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Diyarbakır’da yolcu bayıldı, şoför hastaneye yetiştirildi #1

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