Diyarbakır’da yolcu bayıldı, şoför hastaneye yetiştirildi
Otobüse bindikten kısa süre sonra bayılarak yere yığılan 66 yaşındaki yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- 01.06.2022 - 12:00
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Dağkapı semtinde belediye otobüsüne binen Mehmet B. (66), bir süre sonra bayılarak yere yığıldı.
Durumu fark eden otobüs şoförü ve yolcular, sağlık ekiplerine haber verdi.
Güzergahından çıktı, acile sürdü
Güzergahından çıkan şoför, otobüsü sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle yakındaki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sürdü.
3 gün önce sabah saatlerinde yaşanan olay, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Taburcu edildi
DHA’nın haberine göre hazırda bekletilen sağlık ekipleri Mehmet B.'yi sedyeye alıp ilk müdahaleyi yaptı.
Mehmet B., tedavisinin ardından taburcu edildi.