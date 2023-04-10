Diyarbakır'daki çadır kentte seçim sandığı kurulmayacak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da, çadır kentte yaşayanlar en yakında okulda oy kullanabilecek.

İHA Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Diyarbakır olmuştu.. 1’i boş 7’ yapının yıkıldığı kentte 414 vatandaş hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Depremle birlikte kentte yapılarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Binlerce yapı için ağır, orta ve az hasar raporu verildi. Depremzedeler, kimisi ağır hasarlı evinden taşınırken, kimisi de kurulan çadır kentte daha sonra sağanaktan ötürü yurtlara yerleştirildi. Adres değişikliği ve taşınma beyanı işlemleri sona erdi Deprem süreciyle birlikte yaklaşan seçimler öncesinde, deprem bölgelerinde ikamet ve oy kullanma işlemlerinin nasıl olacağı soruları doğdu. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 20 Mart-2 Nisan tarihlerinde adres değişikliği ve taşıması beyanı işlemleri sona erdi. Çadır kentte kalanlar en yakın okulda oy kullanabilecek Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığından alınan bilgilere göre, çadır kentte kalan depremzedeler için sandık kurulmayacağı öğrenildi. Orada kalan vatandaşlar, ikametgahını çadıra taşıyanlar en yakın okulda oy kullanacağı, taşımayanlar ise, mevcut adresleri veya yeni taşıdıkları adreslerde oy kullanacakları belirtildi.