Diyarbakır'daki evlat nöbetine Gara şehidinin ailesi de katıldı

Evlat nöbetinin 537'inci gününde, Gara'da şehit düşen Müslim Altıntaş'ın ailesi eyleme devam edeceklerini açıkladı.

PKK tarafından kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam etti.

Gara’da PKK tarafından katledilen 13 şehitten biri olan er Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket ve annesi Songül Altıntaş, aileleri telefonla arayarak, "Kimseden korkuyoruz. Evlat nöbetine tekrar katılacağız." dedi.

“BUNDAN SONRA EYLEM YAPACAĞIM”

Şehit Er Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket ve annesi Songül Altıntaş, aileleri telefonla arayarak, kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Baba Altıntaş, şu sözleri kaydetti:

"Herkese sonsuz selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biz inşallah bu zorlu süreci atlattıktan sonra sizinle beraber çadırda sizlerle birlikte eyleme devam edeceğiz. Ben bundan sonra eylem yapacağım. Bundan önce oğluma zarar verecekler diye korkuyordum, ama bundan sonra önümde hiçbir engel yok. Allah’ın izniyle bu acılı yas günlerini atlatalım ben ve eşim oraya geleceğiz ve eyleme sizinle birlikte devam edeceğiz."

“BİZ KADER ARKADAŞIYIZ”

Anne Songül Altıntaş ise, "Hepinize çok teşekkürler, Allah hepinizden razı olsun. Biz kader arkadaşıyız. Biz çocuğumuzu alamadık, inşallah onlar alır." şeklinde konuştu.

“MİSAFİRLERE NASIL DAVRANDIKLARINI GÖRDÜK”

Oğlu PKK tarafından kaçırılan Yusuf Begdaş’ın babası Celil Begdaş da 537 gündür evlat nöbetinde olduğunu söyledi. Begdaş, "Herkes evladını PKK’nın elinden kurtarmak için HDP önünde eylem yapıyor. Bugün kısıtlama olduğundan dolayı otelde eylemimizi sürdürüyoruz. Ne yazık ki 13 vatan evladı şehit düştü. PKK terör örgütünün yaptığı büyük bir alçaklıktır. Ellerinde esir olarak tutuyorlardı ve misafirdiler. Misafirlere bile nasıl davrandıkları bütün Türkiye ve dünya gördü. Allah şehitlerin ailelerine sabır versin. Burada bulunan bütün aileler evlatlarına kavuşurlar. Bütün aileler burada kararlıdırlar ve evlatlarını almadan gitmeyecekler. Ben dağda olan bütün çocuklara sesleniyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bir an önce bu acı bitsin." dedi.