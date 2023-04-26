Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nden şimdiye kadar 300 kamyon hafriyat çıktı

Asrın felaketinin üzerinden aylar geçti…
11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin izi hemen silinemiyor.
Öyle ki, bazı kentlerde hala enkaz…
89 kişiye mezar oldu
Onlarca can kaybının yaşandığı Diyarbakır’daki Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkıldı.
Kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan Yenişehir’deki 4 bloklu Galeria Sitesi, 89 kişiye mezar oldu.
22 kişinin de yaralı kurtulduğu sitenin geriye kalan 3 bloğu ise kontrollü olarak yıkıldı.
Şimdiye kadar 300 kamyon hafriyat çıktı
Sitede 16 Mart’tan itibaren 8 iş makinesi ve 20 personelle başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Çalışmada bugüne kadar 300 kamyon hafriyat çıkarıldı.
Alanda 1 aylık işlerinin kaldığını söyleyen şantiye şefi Hıdır Ardin, şöyle konuştu:
"Enkazda yaklaşık 1 aylık işimiz kaldı"
Enkazda 8 iş makinemizle çalışıyoruz. Bazen bu sayı artabiliyor. Ortalama 20 personel var. 1,5 ayı aşkın süredir burada çalışıyoruz. Bazen kısmi durmalarımız oluyor. Şu ana kadar yaklaşık 300 kamyon hafriyat gitti. Hafriyatları belediyenin belirlediği yerlere götürüyoruz. Değerli eşyalar olduğu için biz biraz daha hassas davranıyoruz. Vatandaşların ziynet eşyalarını bulduğumuzda, buradaki görevli memurlara tutanak karşılığında teslim ediyoruz. Enkazda yaklaşık 1 aylık işimiz kaldı diyebiliriz. Çalışmalarımız burada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediye ile koordineli bir şekilde devam ediyor.