Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nden şimdiye kadar 300 kamyon hafriyat çıktı Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1 bloğunun yıkılması sonucu 89 kişi yaşamını yitiren, 3 bloğu ise kontrollü olarak yıkılan Galeria Sitesi’ndeki enkaz kaldırma çalışmalarında şu ana kadar 300 kamyon hafriyat taşındı. Enkaz kaldırma işleminin 1 ay daha süreceği öğrenildi.

DHA

Asrın felaketinin üzerinden aylar geçti…

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89 kişiye mezar oldu

Onlarca can kaybının yaşandığı Diyarbakır’daki Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkıldı.

Kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan Yenişehir’deki 4 bloklu Galeria Sitesi, 89 kişiye mezar oldu.

22 kişinin de yaralı kurtulduğu sitenin geriye kalan 3 bloğu ise kontrollü olarak yıkıldı.

Şimdiye kadar 300 kamyon hafriyat çıktı

Sitede 16 Mart’tan itibaren 8 iş makinesi ve 20 personelle başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Çalışmada bugüne kadar 300 kamyon hafriyat çıkarıldı.

Alanda 1 aylık işlerinin kaldığını söyleyen şantiye şefi Hıdır Ardin, şöyle konuştu:

"Enkazda yaklaşık 1 aylık işimiz kaldı"