Diyarbakır'da eğlence mekanına baskın

Diyarbakır'da alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum kattaki 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın bodrum katında, eğlence yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sokakta güvenlik önlemi alan polis, binanın dışından girilen bodrum katın kapısını çaldı.

KAPI KIRILDI

Açan olmayınca ekipler, savcılık izniyle 1 metrelik kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi.

50 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen kattaki 26'sı kadın 50 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 157 bin 500 TL ceza kesti.

Diyarbakır'de eğlence mekanına baskın VİDEO

AYISINI BIRAKMADI

Bodrum katın kapısı, zabıta ekiplerince mühürlendi. İçeriden kucağında boyu kadar oyuncak ayı ile çıkan kadın, bir süre dışarıda oturduktan sonra kucağına alıp, yürüyerek uzaklaştı.











