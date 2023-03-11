Diyarbakır’ın beşik gibi sallandığı görüntüler Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Diyarbakır’daki bir cep telefonu ve avize satış mağazasında büyük yıkıma neden olan deprem kayda alındı. Mağazaların adeta beşik gibi sallandığı görüldü.

Türkiye, 6 Şubat günü üst üste iki felaketi 9 saat arayla yaşadı… Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem oldu. 11 il bu depremlerden etkilendi. Beşik gibi sallandı Büyük yıkımın olduğu kentlerden biri de Diyarbakır’dı… 7 binanın çöktüğü kentte yaşanan sarsıntının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntüler Bir cep telefonu ve avize satış mağazasında, 60 saniye boyunca yerin beşik gibi sallandığı görüntüler, tüyler ürpertti. Öte yandan, Diyarbakır'da yıkılan 7 apartmandan 6'sında toplam 417 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.